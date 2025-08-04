Пушилин доложил Путину о ситуации с водоснабжением в Донецке

Президент при этом обратил внимание на большие потери воды при перемещении ресурсов в регионе. Пушилин подтвердил — водопотери местами доходят до 60%. Причиной этого глава региона назвал сокращенный график подачи воды — в некоторых частях республики воду дают на несколько часов раз в четыре дня. Это, по словам Пушилина, увеличивает износ сетей, которые не ремонтировались с 90-х годов. «Мы ремонтируем, ежедневно устраняется сто порывов, — сказал он. — И в пике у нас доходило до двух тысяч в неделю именно этих аварий».