Продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 24 процента

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам семи месяцев 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 646,7 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»).