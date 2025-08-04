Стало известно, как увеличат тариф на мусор в Омской области в 2026 году

Правительство Омской области направило в Федеральную антимонопольную службу предложения по увеличению предельного роста тарифов ЖКХ в регионе в 2026 году на 26,8%.
Документ размещен на официальном портале областного правительства за подписью и.о. главы региона Дмитрия Ушакова.
В пункте 8 обращения содержатся данные по увеличению цены на вывоз твердых коммунальных отходов.
Расчетное изменение стоимости услуги для населения в среднем по Омской области составляет 49%. Тогда как рост предельного единого тарифа на услугу регионального оператора ООО «Магнит» — на 5,8%.
С июля 2026 года предлагается увеличить предельный единый тариф ООО «Магнит» путем индексации тарифа 2025 года на 4,3%.
Что касается тарифов на другие ресурсы и услуги, то больше всего предлагается поднять стоимость на воду, далее идут тепло, газ и электричество.