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Стало известно, как увеличат тариф на мусор в Омской области в 2026 году

Предложения по увеличению тарифов на коммунальные услуги в Омской области направлены правительством в ФАС.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Омской области направило в Федеральную антимонопольную службу предложения по увеличению предельного роста тарифов ЖКХ в регионе в 2026 году на 26,8%.

Документ размещен на официальном портале областного правительства за подписью и.о. главы региона Дмитрия Ушакова.

В пункте 8 обращения содержатся данные по увеличению цены на вывоз твердых коммунальных отходов.

Расчетное изменение стоимости услуги для населения в среднем по Омской области составляет 49%. Тогда как рост предельного единого тарифа на услугу регионального оператора ООО «Магнит» — на 5,8%.

С июля 2026 года предлагается увеличить предельный единый тариф ООО «Магнит» путем индексации тарифа 2025 года на 4,3%.

Что касается тарифов на другие ресурсы и услуги, то больше всего предлагается поднять стоимость на воду, далее идут тепло, газ и электричество.