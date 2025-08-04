Самолет ушел на второй круг из-за сбоя системы посадки в Омске

29 июля экипаж лайнера E170 №RA-02868 компании S7 вынужден был уйти на второй круг при заходе на посадку в Омске. Причина — несвоевременное переключение системы ILS при смене рабочего старта. Об этом сообщил 3 августа канал AVIAINCIDENT Premium.