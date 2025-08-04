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Самолет ушел на второй круг из-за сбоя системы посадки в Омске

Проблема с оборудованием задержала приземление.

Источник: Комсомольская правда

29 июля экипаж лайнера E170 №RA-02868 компании S7 вынужден был уйти на второй круг при заходе на посадку в Омске. Причина — несвоевременное переключение системы ILS при смене рабочего старта. Об этом сообщил 3 августа канал AVIAINCIDENT Premium.

Инцидент произошел в зоне ответственности Новосибирского регионального центра ЕС ОрВД в 15:34 по московскому времени. Через 17 минут после обнаружения технической проблемы, в 15:51, рейс SBI5345 из Новосибирска благополучно приземлился в пункте назначения.

Ранее «КП Омск» сообщила, что над экс-директором Марьяновского интерната, сдавшим бывшего министра труда, начался суд.