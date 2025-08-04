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Темпы снижения продаж новых автомобилей в России упали до 11 процентов

Темпы снижения продаж новых автомобилей в России упали с 27% до 11%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Темпы снижения продаж новых легковых автомобилей в России в июле замедлились до 11% в годовом выражении с 27%, которые наблюдались в июне, следует из отчета Минпромторга РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»).

Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.

Так, во втором летнем месяце в России было продано 120 тысяч новых легковых автомобилей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 34% больше, чем месяцем ранее. В первый месяц лета продажи новых легковушек составили 89,6 тысячи штук, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1% меньше, чем в мае этого года.

В минувшем июле все сегменты показали рост продаж в месячном выражении. Так, по отношению к июню выросли на 28% продажи легких коммерческих автомобилей, на 24% — грузовых и на 52% — автобусов.