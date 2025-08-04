Темпы снижения продаж новых автомобилей в России упали до 11 процентов

Так, во втором летнем месяце в России было продано 120 тысяч новых легковых автомобилей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 34% больше, чем месяцем ранее. В первый месяц лета продажи новых легковушек составили 89,6 тысячи штук, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1% меньше, чем в мае этого года.