В Краснодаре на три дня сократили вечерние рейсы шести трамваев

Изменения касаются последних вечерних рейсов и связаны с ремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Калинина и Кирова. Некоторые рейсы будут укорочены или направлены в объезд.
Последний рейс трамвая № 2 от ул. Декабристов отправляется в 21:59, от ул. Индустриальной — в 21:55. У трамвая № 6 крайние отправления — в 21:21 из Юбилейного микрорайона и в 22:21 от ул. Димитрова. Ряд рейсов маршрутов № 6 и № 7 будет следовать в объезд ул. Стасова, трамвай № 7 в 21:50 проследует до вокзала «Краснодар-1».
У трамвая № 11 последние рейсы назначены на 22:05 и 22:41 соответственно. У маршрута № 15 — в 21:22 от вокзала и в 21:38 от ул. Метальникова. У маршрута № 21 — в 21:03 и 22:12. После 21:20 трамваи направят к вокзалу Краснодар-1.
В мэрии просят пассажиров учитывать изменения и планировать поездки заранее. Дополнительную информацию можно получить по телефону