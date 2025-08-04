В Краснодаре на три дня сократили вечерние рейсы шести трамваев

Последний рейс трамвая № 2 от ул. Декабристов отправляется в 21:59, от ул. Индустриальной — в 21:55. У трамвая № 6 крайние отправления — в 21:21 из Юбилейного микрорайона и в 22:21 от ул. Димитрова. Ряд рейсов маршрутов № 6 и № 7 будет следовать в объезд ул. Стасова, трамвай № 7 в 21:50 проследует до вокзала «Краснодар-1».