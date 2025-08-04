Пушилин рассказал о мерах по повышению качества медобслуживания в ДНР

«Уже более 30 тысяч (врачей — ред.) посмотрели, провели работу с пациентами… Будем продолжать, пока не решим вопрос с дефицитом. Мы обучаем — медицинский университет у нас очень хорошие выпускает кадры. Честно — приходится бороться за выпускников с другими регионами, но находим возможности, и с предоставлением дополнительных возможностей. Выпускники должны оставаться в республике. Но опять же это нужно делать всеми доступными нам способами. Здесь вам спасибо большое за поддержку, у нас в медицине совершенно по-другому сейчас выглядит ситуация. Но есть еще над чем работать, это мы будем продолжать», — заверил Пушилин.