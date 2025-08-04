Танго страстей и сюрпризов: три знака зодиака, которым повезет в любви в августе

Август обещает быть жарким не только по градусам, но и по эмоциям: нас ждет настоящий романтический карнавал, где Вселенная будет танцевать танго страстей и сюрпризов. Этот месяц — как фильм о любви, в котором есть все: новые герои, драматические повороты и сцены, от которых замирает сердце. Но у трех знаков зодиака билет в первый ряд — им особенно повезет в любви. Счастливчиков назвала «Вечерней Москве» ясновидящая Кажетта.
Август будет богат на романтические события благодаря яркому союзу Венеры с Марсом в начале месяца, который усилит желание любить, быть любимыми и немного рисковать в отношениях. А ретроградность Меркурия после 5 августа завершит этот коктейль из «привет из прошлого», неожиданных признаний и второй попытки для старых чувств.
Овен.
Овны в августе будут как на романтических качелях — то вверх, то вниз, но с ветерком и восторгом. Захочется веселья, флирта, встреч без обязательств — и звезды, будто сговорившись, начнут подбрасывать подходящих кандидатов.
Вы будете привлекать внимание, не делая ничего особенного, просто зажигая своей харизмой. Однако важно помнить, что искренность сейчас ценится больше, чем игра в чувства. Август может стать началом яркого романа — если вы позволите себе быть настоящими и не бояться открытых разговоров.
Телец.
Тельцам лето подарит шанс восстановить или укрепить любовные связи, особенно если в последнее время в отношениях витал дух недосказанности. Вы будете удивительно обаятельны и сможете легко расположить к себе даже самых капризных людей.
Возможны признания, неожиданные предложения и искренние разговоры, которые все расставят по местам. Особенно хорошо сложатся встречи в уютной домашней атмосфере — кухня, свечи, плед и душевный разговор могут стать началом чего-то очень значимого.
Рак.
Ракам август щедро рассыплет романтику, как сахарную пудру: на свидания, прогулки, послания и даже встречи случайного характера. Будет легко влюбиться, снова почувствовать бабочек и начать верить в «ту самую» историю.
Вы притягательны как никогда, и люди буквально тянутся к вашему теплу. Особенно удачными станут знакомства в поездках, на вечеринках и даже в очереди за кофе — но главное, не прячьтесь в раковину. В этом месяце счастье любит открытых и искренних.
Ранее ясновидящая Кажетта рассказала «ВМ», для каких знаков зодиака август станет финансово успешным месяцем.