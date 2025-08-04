Танго страстей и сюрпризов: три знака зодиака, которым повезет в любви в августе

Август обещает быть жарким не только по градусам, но и по эмоциям: нас ждет настоящий романтический карнавал, где Вселенная будет танцевать танго страстей и сюрпризов. Этот месяц — как фильм о любви, в котором есть все: новые герои, драматические повороты и сцены, от которых замирает сердце. Но у трех знаков зодиака билет в первый ряд — им особенно повезет в любви. Счастливчиков назвала «Вечерней Москве» ясновидящая Кажетта.