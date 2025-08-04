СК: пилоты упавшего Су-30 в Иркутске в 2022-м задохнулись азотом

Две семьи, чьи квартиры находились в доме, разрушенном в результате крушения самолета, получили от региональных властей по 100 тысяч рублей. В декабре для пострадавших жителей были приобретены новые квартиры. Прощание с пилотами прошло в Иркутске 8 ноября 2022 года. Позднее на территории Иркутского авиационного завода был установлен мемориал в память о погибших летчиках.