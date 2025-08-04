Жена омского участника СВО открыла ателье благодаря господдержке

В Омской области супруга участника спецоперации Сандугаш Смагулова открыла собственную швейную мастерскую. Стать бизнесвумен сибирячка смогла при помощи социального контракта. Более 15 лет женщина шила на дому, и только поддержка в размере 350 тысяч рублей позволила вывести дело на новый уровень. Об этом рассказали 4 августа в минтруда региона.