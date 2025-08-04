Жена омского участника СВО открыла ателье благодаря господдержке

В Омской области супруга участника спецоперации Сандугаш Смагулова открыла собственную швейную мастерскую. Стать бизнесвумен сибирячка смогла при помощи социального контракта. Более 15 лет женщина шила на дому, и только поддержка в размере 350 тысяч рублей позволила вывести дело на новый уровень. Об этом рассказали 4 августа в минтруда региона.
На выделенные средства Сандугаш приобрела профессиональное оборудование — швейную машину, оверлок и парогенератор, а также арендовала помещение для ателье. Специализация у заведения разнообразная: в нем изготавливают и вечерние платья, и армейскую форму, и многое другое. Особое внимание мастерица уделяет заказам военнослужащих.
«Я стараюсь работать быстро и качественно. Ремонт одежды делаю за два-три дня, срочные — в тот же день. Цены держу доступные, понимая, как важна экономия», — рассказала Смагулова, в планах которой расширение перечня услуг и участие в новых программах поддержки.
В министерстве труда уточнили, что муж Сандугаш служит по контракту более 16 лет, имеет государственные награды.
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