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Жена омского участника СВО открыла ателье благодаря господдержке

Социальный контракт помог превратить домашнее шитье в успешный бизнес.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области супруга участника спецоперации Сандугаш Смагулова открыла собственную швейную мастерскую. Стать бизнесвумен сибирячка смогла при помощи социального контракта. Более 15 лет женщина шила на дому, и только поддержка в размере 350 тысяч рублей позволила вывести дело на новый уровень. Об этом рассказали 4 августа в минтруда региона.

На выделенные средства Сандугаш приобрела профессиональное оборудование — швейную машину, оверлок и парогенератор, а также арендовала помещение для ателье. Специализация у заведения разнообразная: в нем изготавливают и вечерние платья, и армейскую форму, и многое другое. Особое внимание мастерица уделяет заказам военнослужащих.

«Я стараюсь работать быстро и качественно. Ремонт одежды делаю за два-три дня, срочные — в тот же день. Цены держу доступные, понимая, как важна экономия», — рассказала Смагулова, в планах которой расширение перечня услуг и участие в новых программах поддержки.

В министерстве труда уточнили, что муж Сандугаш служит по контракту более 16 лет, имеет государственные награды.

Ранее мы писали, что в Омске авиалайнер ушел на второй круг из-за сбоя системы посадки.