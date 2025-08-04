Указатели обновят в метро Москвы к открытию участка Троицкой линии

Кроме того, территорию у станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро ждет масштабное озеленение. Оно охватит почти 40 тысяч квадратных метров. Озеленение пройдет в стилистике парка «Тюфелева роща». В рамках всего проекта на территории площадью 60 тысяч квадратных метров, помимо зеленых насаждений, устройства газона и цветников, также выполнят асфальтирование и мощение гранитной плиткой.