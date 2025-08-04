Указатели обновят в метро Москвы к открытию участка Троицкой линии

Московский метрополитен организовал замену навигационных элементов к открытию нового участка Троицкой линии. В скором времени специалисты обновят информацию на подвесных, вертикальных и путевых указателях со списками станций, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
«Мы готовим навигацию к открытию нового участка Троицкой линии метро. Его технический пуск уже провел мэр Москвы Сергей Собянин. На новом участке будет сразу три пересадки на другие линии метро и МЦК. Поэтому специалистам предстоит обновить более 700 навигационных элементов», — отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что работы будут вестись в ночное время.
На Московском центральном кольце обозначения новых пересадок сделают напротив станций «Крымская» и «ЗИЛ». Также на уже действующей станции «Крымская» МЦК изменится нумерация выходов из-за нового вестибюля одноименной станции Троицкой линии.
На указателях Калужско-Рижской линии пиктограмму Троицкой ветки нанесут около названия станции «Академическая». На самой станции для этого будет отображаться удобный путь.
На всех семи открытых станциях Троицкой линии специалисты обновят списки с их перечислением. Благодаря этому пассажиры будут видеть названия новых станций и отображения пересадок на Калужско-Рижскую линию и МЦК.
Всего специалисты разместят свыше 38 тысяч обновленных схем метрополитена. На них показаны парки около станций метро и здания железнодорожных и речных вокзалов.
Кроме того, территорию у станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро ждет масштабное озеленение. Оно охватит почти 40 тысяч квадратных метров. Озеленение пройдет в стилистике парка «Тюфелева роща». В рамках всего проекта на территории площадью 60 тысяч квадратных метров, помимо зеленых насаждений, устройства газона и цветников, также выполнят асфальтирование и мощение гранитной плиткой.