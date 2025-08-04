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Вячеслав Федорищев — в регионе обновляют дороги, больницы и спортплощадки

В Самарской области идут масштабные обновления, об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев в своем тг-канале.

В Самарской области идут масштабные обновления, об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев в своем тг-канале.

На трассе Похвистнево — Клявлино уже отремонтировали 30 км, в этом году добавят ещё 5 км у Рысайкино.

Обновили мост через Тергалу, расширили дорогу, нанесли разметку.

Маршрут важен для транзита в Оренбург и Татарстан — по нему ежедневно едут около 7 тысяч машин.

К 2025 году 83% региональных дорог будут соответствовать федеральным стандартам.

В больнице № 8 в Самаре — масштабный ремонт: новые оперблок, кровля, отделения терапии, неврологии и реанимация на 6 коек.

Помощь здесь ежегодно получают 12 тысяч пациентов. Работы идут в рамках нацпроекта и завершатся до конца 2025 года.

Жители Елховки и Березовки теперь пьют чистую воду — построили новый водозабор и водовод длиной почти 29 км.

Более 4,5 тысячи человек больше не страдают от плохого качества воды.

В Отрадном ремонтируют терапевтическое отделение и две амбулатории. Одну из них адаптируют для людей с ограниченными возможностями.

А в Тольятти и Чапаевске открыли четыре новые спортивные площадки рядом со школами.

Искусственное покрытие выдержит любую погоду, а зимой на них можно будет заливать катки.

В этом году в регионе построят 100 таких объектов — идёт подготовка к международному форуму «Россия — спортивная держава».

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