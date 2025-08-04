Вячеслав Федорищев — в регионе обновляют дороги, больницы и спортплощадки

В Самарской области идут масштабные обновления, об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев в своем тг-канале.
На трассе Похвистнево — Клявлино уже отремонтировали 30 км, в этом году добавят ещё 5 км у Рысайкино.
Обновили мост через Тергалу, расширили дорогу, нанесли разметку.
Маршрут важен для транзита в Оренбург и Татарстан — по нему ежедневно едут около 7 тысяч машин.
К 2025 году 83% региональных дорог будут соответствовать федеральным стандартам.
В больнице № 8 в Самаре — масштабный ремонт: новые оперблок, кровля, отделения терапии, неврологии и реанимация на 6 коек.
Помощь здесь ежегодно получают 12 тысяч пациентов. Работы идут в рамках нацпроекта и завершатся до конца 2025 года.
Жители Елховки и Березовки теперь пьют чистую воду — построили новый водозабор и водовод длиной почти 29 км.
Более 4,5 тысячи человек больше не страдают от плохого качества воды.
В Отрадном ремонтируют терапевтическое отделение и две амбулатории. Одну из них адаптируют для людей с ограниченными возможностями.
А в Тольятти и Чапаевске открыли четыре новые спортивные площадки рядом со школами.
Искусственное покрытие выдержит любую погоду, а зимой на них можно будет заливать катки.
В этом году в регионе построят 100 таких объектов — идёт подготовка к международному форуму «Россия — спортивная держава».
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