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Число автомобилей в очереди у Крымского моста увеличилось до 2,5 тысяч

Число авто, скопившихся у Крымского моста с двух сторон, увеличилось до 2,5 тыс.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон увеличилось до 2,5 тысяч, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

Ранее инфоцентр сообщал, что в 12.00 мск в очереди на ручной досмотр с двух сторон моста находились 2135 транспортных средств.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2175 транспортных средств. Время ожидания — более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов», — говорится в сообщении на 14.00 мск понедельника.

Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.