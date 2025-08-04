Создана система получения точных радиолокационных изображений

Савченко разработал подход, позволяющий автоматически сопоставлять оптические изображения и снимки с радаров с синтезированной апертурой для проведения подобной корректуры. Этот алгоритм учитывает в своей работе то, как различаются проекции сопоставляемых снимков и как эти различия влияют на положение опорных точек, что позволяет точно вычислять координаты этих ориентиров и использовать их для уточнения положения других объектов на радарных изображениях.