Создана система получения точных радиолокационных изображений

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский физик Богдан Савченко, аспирант Физтех-школы Аэрокосмических технологий МФТИ, разработал подход, который позволяет без помощи операторов и ручного анализа оптических изображений повышать качество радиолокационных изображений, получаемых при помощи систем дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«На сегодняшний день коррекция осуществляется вручную путем визуального сопоставления опорных оптических и радиолокационных изображений. С помощью предлагаемого подхода можно будет значительно снизить нагрузку на операторов и осуществлять автоматическую обработку радиолокационных изображений с целью улучшения их качества», — пояснил Савченко, его слова приводит Центр научной коммуникации МФТИ.
Как объясняет Савченко, современные системы дистанционного зондирования Земли, оснащенные радаром с синтезированной апертурой, получают изображения путем накопления и объединения данных. Во время движения радиолокатор спутника излучает сигналы по направлению к Земле и регистрирует отраженные от поверхности планеты. Система накапливает множество таких сигналов по мере перемещения, а затем обрабатывает их так, будто они были приняты с помощью одной крупной антенны.
Это позволяет составлять точные карты и получать снимки поверхности Земли при любых погодных условиях и уровне освещенности, однако для ведения подобных замеров необходимо точно отслеживать положение зонда в момент съемки. Использование неточных метаданных при обработке изображений приводит к геометрическим искажениям и ошибкам в геопривязке, из-за чего при обработке данных операторы корректируют координаты объектов, опираясь на ориентиры, видимые на оптических изображениях местности.
Савченко разработал подход, позволяющий автоматически сопоставлять оптические изображения и снимки с радаров с синтезированной апертурой для проведения подобной корректуры. Этот алгоритм учитывает в своей работе то, как различаются проекции сопоставляемых снимков и как эти различия влияют на положение опорных точек, что позволяет точно вычислять координаты этих ориентиров и использовать их для уточнения положения других объектов на радарных изображениях.
Первые тесты этого алгоритма, проведенные на изображениях, полученных космическим комплексом «Кондор-Э», показали, что при его помощи можно снизить среднюю ошибку геопривязки с 630 м до 26 м, что значительным образом улучшило качество данных, полученных при помощи систем дистанционного зондирования Земли. Это позволяет ускорить процесс обработки данных и увеличить точность геопривязки, что впоследствии позволит решать актуальные практические задачи с более высоким качеством, подытожил ученый.