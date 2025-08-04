Приближается к +40: В Молдове синоптики бьют тревогу из-за жары

Жара возвращается — пишет t.me/nemdnews.
Предупреждение: На 5 августа объявлен желтый код из-за аномально высокой температуры.
Столбики термометров поднимутся до +33…+35°C.
Будьте осторожны! Пейте больше воды, избегайте прямых солнечных лучей и следите за самочувствием.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Как пресс-секретарь правительства решил поучить экономике бывшего премьера страны: За годы правления ПАС ситуация в Молдове стала просто катастрофической — адептам правящего режима чуть что — «рука Кремля» виновата во всех бедах.
Влад Филат заявил, что за последний год и три месяца Молдова потеряла более 50 тысяч рабочих мест, большинство — в сельской местности, в строительстве и в сфере услуг (далее…).
Пенсионерка торгует у Центрального рынка Кишинева вещами, что выносит из дома: «Вы думаете, я здесь от хорошей жизни стою? Под восемьдесят лет приходится ходить, извините, и стоять вот так на панели!».
Таких, как Светлана, в стране сотни тысяч человек [видео] (далее…).
В магазинах Молдовы продается ядовитый продукт: В ромашковом чае зафиксировано превышение опасных веществ.
Продукт продавался в Linella, Fidesco, Bravo и других сетях (далее…).