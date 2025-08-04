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Приближается к +40: В Молдове синоптики бьют тревогу из-за жары

Синоптики объявили новый «желтый код» из-за сильной жары, прогнозируемой на 5 августа.

Источник: Комсомольская правда

Жара возвращается — пишет t.me/nemdnews.

Предупреждение: На 5 августа объявлен желтый код из-за аномально высокой температуры.

Столбики термометров поднимутся до +33…+35°C.

Будьте осторожны! Пейте больше воды, избегайте прямых солнечных лучей и следите за самочувствием.

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