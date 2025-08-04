В Самарской области до 8 августа сохранится пожароопасность лесов 5 класса

С 5 по 8 августа на территории Самарской области продолжит действовать чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В связи с этим Приволжское УГМС объявило штормовое предупреждение. Пресс-служба ведомства сообщила об установлении оранжевого уровня погодной опасности.
ГУ МЧС России по Самарской области призывает граждан строго соблюдать меры противопожарной безопасности. При такой жаркой и сухой погоде даже незначительная искра может привести к масштабному возгоранию.
Что нельзя делать:
сжигать мусор на приусадебных участках и вблизи лесов;разводить костры в лесной зоне;оставлять бутылки, банки и стеклянные осколки на солнце (они могут сработать как линза);курить в лесу или выбрасывать непотушенные сигареты.
Что важно помнить:
не использовать мангалы и открытый огонь вблизи сухой травы;сообщать о задымлении или возгораниях, позвонив по номеру 112;проводить профилактическую очистку участков от сухой растительности;контролировать детей — не допускать игр с огнем.
Берегите природу и будьте внимательны: в условиях высокой пожарной опасности любая неосторожность может стоить слишком дорого.
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