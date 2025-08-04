В Иркутске на бульваре Гагарина откроют адаптивную тренажерную площадку. Площадка будет оснащена спецтренажерами для маломобильных граждан. Инвентарь предназначен для полноценной силовой тренировки. Об этом сообщает WEACOM.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.