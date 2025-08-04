В Иркутске на бульваре Гагарина откроют адаптивную тренажерную площадку. Площадка будет оснащена спецтренажерами для маломобильных граждан. Инвентарь предназначен для полноценной силовой тренировки. Об этом сообщает WEACOM.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
— Пять лет назад такое пространство появилось на острове Юность, — пояснили в мэрии Иркутска.
Открытие спортивной площадки состоится 6 августа в 16 часов между домами № 9 и № 11.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из областного центра в зону СВО отправили полторы тонны гуманитарной помощи. А именно: средства радиоэлектронной борьбы, аккумуляторы, антидроновые одеяла, рации и средства связи.