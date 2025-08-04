Пушилин доложил Путину о восстановлении более двух тысяч домов в Донецке

«Самым важным, на самом деле символичным, Владимир Владимирович, стало, конечно же, решение о восстановлении четырех, ранее считавшихся прифронтовыми, районов Донецка — это Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы. После того как линия фронта отодвинулась, теперь наконец-то есть возможность уже в полной мере уделить им внимание. Там 2189 многоквартирных жилых домов повреждено или разрушено, там 256 объектов социальной сферы повреждено», — сказал Пушилин на встрече с президентом.