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Пушилин доложил Путину о восстановлении более двух тысяч домов в Донецке

Пушилин доложил Путину о восстановлении 2,1 тысячи домов в 4 районах Донецка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту России Владимиру Путину, что в четырех районах Донецка, ранее считавшихся прифронтовыми, повреждено более 2,1 тысячи многоквартирных домов и более 250 социальных объектов, работа по восстановлению начнется в 2025 году.

«Самым важным, на самом деле символичным, Владимир Владимирович, стало, конечно же, решение о восстановлении четырех, ранее считавшихся прифронтовыми, районов Донецка — это Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы. После того как линия фронта отодвинулась, теперь наконец-то есть возможность уже в полной мере уделить им внимание. Там 2189 многоквартирных жилых домов повреждено или разрушено, там 256 объектов социальной сферы повреждено», — сказал Пушилин на встрече с президентом.

Глава республики отметил, что настрой на работу оптимистичный. По его словам, к восстановлению приступят уже в 2025 году.

«Расписали уже трехлетку. Здесь очень серьезное взаимодействие с Минстроем Российской Федерации и с регионом-шефом Москвой, с Сергеем Семеновичем (Собяниным мэром столицы — ред.). Здесь все выверяем и ориентируемся на запросы жителей, потому что они как раз указывают на то, чему нужно уделить дополнительное внимание», — подчеркнул он.