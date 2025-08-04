В Самарской области завершили укладку асфальта на региональной трассе

В селе Подъём-Михайловка Волжского района завершена укладка верхнего слоя асфальта на участке региональной дороги Подъём-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Обновлённый 4-километровый участок проходит по улице Сухова — одной из главных транспортных артерий села. Здесь проживает около 1,5 тысячи человек.
Как сообщает пресс-служба облправительства, сейчас завершается укладка асфальта на съездах, обустройство тротуаров и монтаж опор освещения. В середине августа начнут устанавливать барьерные и перильные ограждения.
Для повышения безопасности дорожного движения предусмотрены светофоры, искусственные неровности и современные дорожные знаки. Полное завершение всех работ на участке запланировано на 1 сентября 2025 года.
Всего в 2025 году в Самарской области по нацпроекту планируется обновить 67 участков дорог общей протяжённостью более 230 км.
Ранее мы писали, что в Самаре ведётся ремонт 45 подъездных путей и тротуаров к соцучреждениям перед началом учебного года.
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