На Омск и область снова надвигаются метеоусловия первой степени опасности

По данным Обь-Иртышского УГМС, предстоящей ночью в Омске и области будет действовать режим НМУ.
«С 20:00 часов 4 августа до 08:00 часов 5 августа на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — предупреждают метеорологи.
Отметим, что режим НМУ с конца июля и уже в начале августа в Омске и области наблюдался уже многократно. Периодически на фоне него в Омске фиксировали выбросы вредных веществ, в частности сероводорода.