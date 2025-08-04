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На Омск и область снова надвигаются метеоусловия первой степени опасности

Они продлятся до утра вторника, 5 августа 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 762 мм рт. ст. +20°

По данным Обь-Иртышского УГМС, предстоящей ночью в Омске и области будет действовать режим НМУ.

«С 20:00 часов 4 августа до 08:00 часов 5 августа на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — предупреждают метеорологи.

Отметим, что режим НМУ с конца июля и уже в начале августа в Омске и области наблюдался уже многократно. Периодически на фоне него в Омске фиксировали выбросы вредных веществ, в частности сероводорода.