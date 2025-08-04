В Гагаузии более семи тысяч человек вышли на митинг в поддержку Гуцул

По его словам, суд над Гуцул — это юридический фарс. «Это очевидно и в Молдове, и за её пределами. Уже сегодня это дело вызвало международный резонанс. Мы получаем сигналы поддержки от зарубежных правозащитников, адвокатов, политологов, готовых выступить в защиту справедливости. Вчерашний митинг — это сигнал. Это борьба не за одного человека, а за автономию, за права людей, за достоинство», — отметил он.