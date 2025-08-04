60% дорог соответствовали нормативу в Ростовской области по итогам 2024 года

В Ростовской области по итогам 2024 года стандартам качества соответствовали 60,1% дорог. При этом плотность проезжих частей с твердым покрытием составила 275,7 км на 1000 кв. метров, говорится в исследовании РИА Новости.
Рейтинг регионов был составлен на основе данных о доле дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативам. По этому показателю Ростовская область заняла 32 место в стране, оказавшись между Ленинградской и Мурманской областями.
Лидерами списка стали Москва (100% нормативных дорог), Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%) и Челябинская область (84,2%). Соседний с Ростовской областью Краснодарский край показал пятый результат (82,3%). Замыкающими в рейтинге стали Архангельская и Кировская областей.
По данным исследования, в целом по России 54,8% региональных и местных дорог соответствуют нормативам, это 0,7 процентного пункта выше, чем в конце 2023 года.
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