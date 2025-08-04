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60% дорог соответствовали нормативу в Ростовской области по итогам 2024 года

Долю дорог, соответствующих нормативу, высчитали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по итогам 2024 года стандартам качества соответствовали 60,1% дорог. При этом плотность проезжих частей с твердым покрытием составила 275,7 км на 1000 кв. метров, говорится в исследовании РИА Новости.

Рейтинг регионов был составлен на основе данных о доле дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативам. По этому показателю Ростовская область заняла 32 место в стране, оказавшись между Ленинградской и Мурманской областями.

Лидерами списка стали Москва (100% нормативных дорог), Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%) и Челябинская область (84,2%). Соседний с Ростовской областью Краснодарский край показал пятый результат (82,3%). Замыкающими в рейтинге стали Архангельская и Кировская областей.

По данным исследования, в целом по России 54,8% региональных и местных дорог соответствуют нормативам, это 0,7 процентного пункта выше, чем в конце 2023 года.

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