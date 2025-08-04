«Страну будет пересекать холодный атмосферный фронт». Белгидромет сказал о похолодании в Беларуси

Белгидромет предупредил белорусов о резком похолодании, но ненадолго. Подробности раскрыли БелТА в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Согласно данным синоптиков, в начале недели в Беларуси будет преобладать теплая и солнечная погода. Однако в среду, 6 августа, страну будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой дожди, много облачности и понижение температуры до +18 — +23 градусов. Немного теплее будет по юго-востоку.
«В четверг температурный фон понизится уже повсеместно, на середину дня не выше 18−24 градусов тепла, при этом без дождей не обойдется. Похолодает», — отметили в Белгидромете.
В среду и четверг в стране ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы возможен туман. В среду, 6 августа, ночное время, будет от +12 до +17 градусов, а днем — от +18 до +23 градусов, по юго-восточной части воздух прогреется до +27 градусов. В четверг, 7 августа, температура воздуха ночью составит от +7 до +13 градусов, по юго-востоку — до +15 градусов. Днем прогнозируется от +18 до +24 градусов.
Синоптики уточняют, что уже в пятницу, 8 августа, воздушные потоки с северо-западных переориентируются на юго-западные и южные из-за чего температура воздуха будет повышаться.
«Вместе с показаниями термометров будут активно расти и показания барометров. Поэтому до конца текущей недели осадков по стране будет немного», — сообщили в Белгидромете.
В пятницу, 8 августа, осадков не прогнозируется, кратковременные дожди возможны только местами по северо-восточной части. Не исключены грозы. Ночью температура воздуха окажется от +7 до +14 градусов, днем — от +20 градусов по северной половине и до +28 градусов по югу-западу.
В субботу, 9 августа, осадков также не ожидается. Ночью и утром вероятен слабый туман. Синоптики отмечают, что в ночное время температура будет от +9 до +16 градусов, днем — от +23 градусов по северо-востоку и до +31 градуса по юго-западу.
В воскресенье, 10 августа, по Беларуси ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью прогнозируется от +11 до +18 градусов, днем — от +23 до +29 градусов, а по югу страны — до +31 градуса.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси с 4 по 10 августа: «Нас ждет стабильная нестабильность».
Кстати, Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».