«Страну будет пересекать холодный атмосферный фронт». Белгидромет сказал о похолодании в Беларуси

В среду и четверг в стране ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы возможен туман. В среду, 6 августа, ночное время, будет от +12 до +17 градусов, а днем — от +18 до +23 градусов, по юго-восточной части воздух прогреется до +27 градусов. В четверг, 7 августа, температура воздуха ночью составит от +7 до +13 градусов, по юго-востоку — до +15 градусов. Днем прогнозируется от +18 до +24 градусов.