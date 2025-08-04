«Монтаж металлического пролетного строения выполнен почти на 95%». «Гордорстрой» сказал, что строительство моста между проспектом Независимости и улицей Московской завершается

«Гордорстой» сказал, что мост между проспектом Независимости улицей Московской в Минске готов на 95%. Подробности озвучил директор предприятия Сергей Панев, пишет БелТА.
— Монтаж металлического пролетного строения уже выполнен почти на 95%, — уточнил Панев.
По словам директора «Гордорстроя», в течение ближайшего месяца будут завершены основные сварочные работы после чего выйдут на рабочие отметки по надвижке. А затем начнется опускание моста на рабочие отметки. После этого, уточняет Сергей Панев, в период с сентября по октябрь, будет установлена железобетонная плита, гидроизоляция и слои асфальтобетонного покрытия.
— Задачу по открытию движения мы понимаем, осознаем и выполним в установленные сроки, — подчеркнул директор предприятия «Гордорстрой».
Тем временем третье транспортное кольцо появится в Минске, а второе все-таки замкнут.
Кстати, «Минскстрой» сказал, когда начнут строить мост между улицами Ратомской и Колесникова: «Протяженность 400 метров».
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