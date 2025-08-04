«Монтаж металлического пролетного строения выполнен почти на 95%». «Гордорстрой» сказал, что строительство моста между проспектом Независимости и улицей Московской завершается

По словам директора «Гордорстроя», в течение ближайшего месяца будут завершены основные сварочные работы после чего выйдут на рабочие отметки по надвижке. А затем начнется опускание моста на рабочие отметки. После этого, уточняет Сергей Панев, в период с сентября по октябрь, будет установлена железобетонная плита, гидроизоляция и слои асфальтобетонного покрытия.