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Альвир Аглиуллин покинул пост директора МУП «Горкоммунхоз» Набережных Челнов

Он переходит на другую должность.

Источник: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Директор МУП «Горкоммунхоза» Набережных Челнов Альвир Аглиуллин ушел с должности из-за перехода на другой пост. Об этом на аппаратном совещании заявил глава города Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, Аглиуллин сумел создать хорошую, устойчивую структуру. С нуля была сформирована новая материально-техническая база, приобретены автобусы, организована эффективная работа. Альвир Аглиуллин руководил предприятием четыре года.

Наиль Магдеев вручил Аглиуллину почетную грамоту, отметив, что впереди перед предприятием стоят новые задачи по укреплению материально-технической базы и развитию.

Напомним, в Набережных Челнах появится 80 новых автобусов от КАМАЗа за 1 миллиард рублей.