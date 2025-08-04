Собянин осмотрел итоги реконструкции корпуса школы в Зябликово

«Надумали запустить новую программу по реконструкции школ. Эта школа, она по большому счету еще бы 20 лет стояла и стояла. Такая добротная советская школа, но морально она уже все равно устарела и требовала серьезной реконструкции. Попытались сделать так, чтобы старая школа выглядела по-новому, по-современному», — отметил Собянин в беседе с учащимися.
Он добавил, что работы были проведены в течение года. В результате получилось обновленное светлое пространство, в котором есть все возможности для учебы и проведения массовых мероприятий.
«Мы не можем себе позволить делать реконструкцию по два-три года, потому что ребята же “разбрасываются” по другим школам, всем неудобно: и учителям, и учащимся, и родителям. Поэтому нам нужно было сделать такой проект, который в течение одного года полностью был завершен и был не эксклюзивным, а массовым для Москвы», — пояснил Собянин.
Мэр также поздравил учащихся и педагогов с открытием обновленного корпуса к началу учебного года.
Директор школы Елена Шлякова в разговоре с мэром Москвы высоко оценила проведенные в здании работы.
«Фантастика. Считаю, что проект замечательный. Трудно представить себе, что такое может получиться», — подчеркнула Шлякова.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, трехэтажный учебный корпус по адресу: ул. Мусы Джалиля, д. 7, корп. 5, был построен в 1985 году. Комплексная реконструкция учебного корпуса была начата в мае 2024 года и завершена в июле 2025 года.
В ходе работ были обновлены фасад и кровля, заменены инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, выполнена внутренняя отделка помещений. Кроме того, проведены работы по благоустройству пришкольной территории.
В соответствии с программой «Моя школа» в обновленном здании обустроили универсальные и специализированные кабинеты, учебные пространства с раздвижными трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах, современную медиатеку с местами для групповой и индивидуальной работы, многофункциональное пространство для проведения мероприятий, лекций и выставок, а также спортивный и гимнастический залы.
Реконструированный корпус школы № 534 на ул. Мусы Джалиля вновь примет своих учеников 1 сентября 2025 года. Здесь будут обучаться школьники 5−11-х классов, которые продолжат освоение основных образовательных программ, а также углубленное изучение отдельных предметов.