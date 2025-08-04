Собянин осмотрел итоги реконструкции корпуса школы в Зябликово

«Мы не можем себе позволить делать реконструкцию по два-три года, потому что ребята же “разбрасываются” по другим школам, всем неудобно: и учителям, и учащимся, и родителям. Поэтому нам нужно было сделать такой проект, который в течение одного года полностью был завершен и был не эксклюзивным, а массовым для Москвы», — пояснил Собянин.