В Вологодской области посоветовали «Красному и Белому» торговать хлебом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов посоветовал сети магазинов «Красное и Белое» торговать в регионе хлебом и другими продуктами, но не спиртным.
Ранее в понедельник Филимонов сообщил, что сеть магазинов «Красное и Белое» уходит из региона, действие лицензии досрочно прекращено по заявлению владельца. При этом компания не подтвердила эту информацию.
«Пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет», — написал Филимонов в своем Telegram-канале после появления публикаций с позицией ритейлера.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.