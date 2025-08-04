Стало известно о дальнейшей судьбе напавшего на Зубкова льва

Вечером 22 июня стало известно, что в крымском сафари-парка «Тайган» произошло ЧП. Во время кормления львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Сначала его прооперировали и стабилизировали врачи Белогорской больницы, на следующий день владельца «Тайгана» перевезли в Симферополь. 24 июня стало известно, что его отправляют на лечение в Краснодар. 3 июля его выписали из больницы — это произошло через десять дней после случившегося.