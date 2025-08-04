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Стало известно о дальнейшей судьбе напавшего на Зубкова льва

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. Лев, напавший на владельца крымского сафари-парка Олега Зубкова, на сегодняшний день живет в «Тайгане» в вольере с другими хищниками, пока его не планируют выпускать в саванну. Об этом РИА Новости Крым рассказал сам владелец крымского сафари-парка.

Источник: AP 2024

Ранее появилась информация о том, что льва могут отправить в другой зоопарк. Однако, как говорит Зубков, хищник никуда не переезжает.

«Никуда его не отправляют. Как жил, так и живет у нас. Все с ним хорошо. Никаких претензий к его поведению нет», — сказал Зубков.

При этом он не исключил, что, если другие зоопарки захотят купить у него львов, этого представителя тоже могут предложить. Однако на данный момент таких запросов не поступало.

Сам Зубков, переживший нападение хищника, сейчас проходит обследование и идет на поправку.

Вечером 22 июня стало известно, что в крымском сафари-парка «Тайган» произошло ЧП. Во время кормления львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Сначала его прооперировали и стабилизировали врачи Белогорской больницы, на следующий день владельца «Тайгана» перевезли в Симферополь. 24 июня стало известно, что его отправляют на лечение в Краснодар. 3 июля его выписали из больницы — это произошло через десять дней после случившегося.

Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинения тяжкого вреда здоровью человека.

Во время пресс-конференции, которую Зубков провел после выписки, он заявил, что сам виноват в произошедшем. По его словам, во время кормления он нарушил расстояние, которое должно быть гораздо больше. Злость и агрессию у животного спровоцировал звук калитки. Какое-то время владелец парка пытался сдержать льва, но «хищник есть хищник». Также Зубков добавил, что продолжит общение со львами, эту работу он выбрал сам.