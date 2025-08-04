Скифы страдали непереносимостью лактозы и фруктозы

«Исчезли ли скифы полностью или ассимилировались с другими народами? Этот вопрос до сих пор остается открытым и требует дальнейших исследований. В то же время новое исследование показало генетическое сходство скифов с жителями современной Европы. Неожиданным явилось то, что немного большее генетическое сходство скифов наблюдается с современными популяциями на севере Европы, балтийского региона и северо-западных регионов России, нежели с населением юга Европы. Кроме того, некоторые отцовские линии (линии Y-хромосомы) в настоящее время распространены в южных регионах России, на Кавказе и Ближнем Востоке», — уточнили в пресс-службе вуза.