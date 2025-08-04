Скифы страдали непереносимостью лактозы и фруктозы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Генетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в составе группы российских ученых выявили признаки непереносимости лактозы и фруктозы у древнего населения Великой Скифии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Великая Скифия, населенная в железном веке воинственными скифскими племенами, находилась в границах от северного побережья Черного моря до верховьев Днестра и среднего Поднепровья, ее северо-восточная окраина захватывала правый берег реки Дон. Так как скифы не имели письменности, данные о них дошли до наших дней благодаря античным историкам и изображениям, курганным погребениям и артефактам. Авторы впервые прочитали 131 древний геном ее населения, реконструировав внешность этих людей и особенности питания. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.
«Работа раскрывает новые данные о происхождении, социальной структуре, наследственных заболеваниях, внешности и генетическом наследии скифов — легендарных кочевников, некогда доминировавших в евразийских степях. Впервые была обнаружена распространенная среди скифов мутация, связанная с непереносимостью фруктозы, которая встречается и в современных популяциях», — сообщили в МГУ.
Также выяснилось, что европейские скифы происходят от различных популяций населения бронзового века и генетически отличаются от азиатских скифов.
Кисломолочные продукты вместо молока.
Генетики обнаружили патогенную мутацию в гене ALDOB, вызывающую непереносимость фруктозы и предполагают, что она возникла не позже первой половины 1 тысячелетия до н.э.
«[Вероятно, она] распространилась среди скифов, а в настоящее время встречается по всей Западной Евразии и является основной причиной непереносимости фруктозы у современных европейцев. Оказалось, что у скифов не было и генетического варианта в гене лактазы, характерного для европейских популяций, который позволяет пить цельное молоко во взрослом возрасте. Скорее всего они, как и другие древние и современные кочевники, употребляли молоко в виде кисломолочных продуктов», — отмечают ученые.
Спиртное в больших количествах.
Авторы реконструировали обширную родословную, в состав которой входила скифская элита. Они также выявили существование в определенных структурах этого древнего общества близкородственных браков (эндогамии): такие связи, характерные для закрытых клановых структур, наблюдались внутри группы, ведущей начало от общего предка по мужской линии. При этом высокая генетическая неоднородность скифских групп указывает «на сложную динамику их расселения и взаимодействий».
«Впервые были получены данные, свидетельствующие о возможной достоверности некоторых мифов о скифах, описаний их внешности и образа жизни, сделанного античными историками. Так, в геномах древнего населения Скифии не было обнаружено генетических вариантов, характерных для азиатских популяций, которые связаны с непереносимостью алкоголя, поэтому жители Скифии вполне могли употреблять вино и другие спиртные напитки в больших количествах, как писали о них древние греки», — уточнили генетики.
Светловолосые, но с пигментацией.
Согласно выводам российских ученых, многие скифы могли быть светловолосыми или иметь рыжие волосы и голубые глаза. Бронзовый цвет кожи, упоминаемый Гиппократом, мог быть связан с обнаруженным у скифов распространенного генетического варианта в гене HFE, который относится к факторам риска гемохроматоза — наследственного нарушения обмена железа, которое при определенном типе питания может проявляться в виде пигментации.
«Исчезли ли скифы полностью или ассимилировались с другими народами? Этот вопрос до сих пор остается открытым и требует дальнейших исследований. В то же время новое исследование показало генетическое сходство скифов с жителями современной Европы. Неожиданным явилось то, что немного большее генетическое сходство скифов наблюдается с современными популяциями на севере Европы, балтийского региона и северо-западных регионов России, нежели с населением юга Европы. Кроме того, некоторые отцовские линии (линии Y-хромосомы) в настоящее время распространены в южных регионах России, на Кавказе и Ближнем Востоке», — уточнили в пресс-службе вуза.
Исследование по изучению генетической истории древнего населения Скифии выполнено российским междисциплинарным консорциумом исследователей Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Института археологии РАН, Института общей генетики им Н. И. Вавилова РАН и НТУ Сириус под руководством заведующего кафедрой генетики биологического факультета МГУ, академика РАН Евгения Рогаева.