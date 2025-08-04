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Расписание пригородных поездов в Подмосковье временно изменится с 5 августа

Расписание пригородных поездов в Московской области временно изменится с 5 августа, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Источник: КрасЖД

«С 5 августа временно изменится расписание пригородных поездов в Московской и Рязанской областях. Это связано с работами по развитию инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Московской и Рязанской областях на перегоне «Листвянка — Лесок» 5, 8 и 12 августа обновят 3 км пути. На Павелецком направлении МЖД на 5 и 13 августа назначен завершающий этап капитального ремонта второго главного пути на участке Ожерелье — Блокпост 123 км. Также ремонт пути 12, 13 и 15 августа запланирован на перегоне «Пурлово — Богатищево».

Кроме того, на Казанском направлении МЖД ремонтно-путевые работы будут проводиться на участке Гжель — Куровская 6, 8−9, 11 и 14 августа.