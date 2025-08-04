РЭК Омской области прокомментировала планы по повышению тарифов ЖКХ

«Предложение по установлению индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на второе полугодие 2026 года является лишь расчетной величиной, исходящей из прогнозных затрат ресурсоснабжающих организаций для обеспечения качественного и бесперебойного снабжения граждан услугами. Документ носит исключительно технический характер. Предложение направляется в ФАС России ежегодно в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400», — подробно объяснил омичам председатель РЭК Дмитрий Русских.