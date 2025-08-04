РЭК Омской области прокомментировала планы по повышению тарифов ЖКХ

Вечером 4 августа Региональная энергетическая комиссия Омской области пояснила необходимость пересмотра индекса роста стоимости ЖКУ. Напомним, документ с предложением увеличить тарифы до 26,8% уже направлен в ФАС России для согласования.
«Предложение по установлению индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на второе полугодие 2026 года является лишь расчетной величиной, исходящей из прогнозных затрат ресурсоснабжающих организаций для обеспечения качественного и бесперебойного снабжения граждан услугами. Документ носит исключительно технический характер. Предложение направляется в ФАС России ежегодно в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400», — подробно объяснил омичам председатель РЭК Дмитрий Русских.
В случае одобрения документа отопление подорожает на 33%, холодная вода — на 53,5%, горячая — на 35,1%. Электроэнергия и газ вырастут в цене на 13,2% и 15,3% соответственно.
И.о. губернатора Дмитрий Ушаков объяснил возможное подорожание необходимостью покрыть экономически обоснованные расходы. Они включают инвестиционные программы на 1,2 млрд рублей. Среди факторов роста стоимости — увеличение водного налога, индексация зарплат сотрудников ЖКХ и модернизация инфраструктуры.
Ранее «КП Омск» сообщила, что жительница областного центра убила осколком бутылки незнакомца у кафе.