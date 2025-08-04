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Один из треков Гуфа, Ноггано и АК-47 стал недоступен на «Яндекс. Музыке»

Трек «Тем, кто с нами» стал недоступен на площадке «Яндекс. Музыка».

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Трек рэперов Гуфа, Ноггано (Баста — ред.) и АК-47 «Тем, кто с нами» недоступен на площадке «Яндекс. Музыка», убедился корреспондент РИА Новости.

«Трек недоступен по требованию Роскомнадзора, поэтому его не получится послушать или скачать», — говорится в сообщении, появляющемся во всплывающем окне при попытке воспроизвести трек.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что миллиардер Игорь Рыбаков планирует выкупить права на первый альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его со всех площадок.