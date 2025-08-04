Как сообщает пресс-бюро СВР, британские спецслужбы намерены максимально усложнить функционирование «теневого флота» России — сделать так, чтобы суда, подозреваемые в перевозке российской нефти, можно было задерживать или даже запрещать им передвижение.
Для этого Лондон задумал инициировать происшествие, которое докажет мировому сообществу, что танкеры с российской нефтью представляют угрозу экологии и международной безопасности.
Как выяснила СВР, спецслужбы Британии разработали два сценария ЧП. Первый подразумевает создание аварийной ситуации с участием танкера с российскими нефтепродуктами. Судно, после вмешательства диверсантов, должно застрять в подходящем узком проливе. Происшествие приведет к разливу нефти, фарватер временно закроют. Инцидент станет основанием для проведения проверки корабля на соответствие требованиям безопасности и экологическим нормам.
Второй сценарий связан с поджогом танкера. Местом происшествия в этом случае должен стать порт дружественной России страны. Пожар, по задумке британцев, нанесет весомый ущерб портовой инфраструктуре, огонь может повредить другие танкеры, что повлечет за собой международное расследование.
Исполнение диверсий Лондон намерен поручить украинским спецслужбам. Британцы рассчитывают, что украинские силовики выполнят работу «грязно» и таким образом отведут подозрение от заказчиков вредительской акции.
Лондон ожидает, что после происшествия будет произведено международное расследование, в результате которого будут сделаны выводы, что в аварии виновна или Россия, или украинские диверсанты.
Дату совершения диверсии британцы планируют назначить так, чтобы медийный эффект от происшествия позволил оказать давление на администрацию Белого дома. В этом случае Вашингтон будет вынужден ввести максимально жесткие санкции в отношении покупателей российской нефти. Их в случае ЧП можно будет объявить «косвенными виновниками трагедии».
В СВР напомнили британским коллегам, что диверсия в попытке «насолить» России станет причиной урона в системе мировой энергобезопасности и способна привести к экологической катастрофе. Последствия устроенной британцами аварии может не понравиться даже их «заядлым союзникам».