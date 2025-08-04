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Комплексная застройка и новый подход к общественному транспорту: Что ждет Ростов в ближайшие годы, расскажет глава города Александр Скрябин

Александр Скрябин в студии «КП» расскажет о планах по развитию Ростова.

Источник: Комсомольская правда

11 марта этого года Александр Скрябин решением депутатов Ростовской-на-Дону городской думы стал главой города. В своем программном выступлении новый руководитель обещал вплотную заняться вопросами благоустройства и другими насущными проблемами донской столицы.

Что уже удалось сделать и какие планы на ближайшие годы по развитию Ростова с заделом на десятилетия вперед. Об этом и многом другом Александр Юрьевич расскажет в студии радио «КП — Ростов-на-Дону».

Слушайте передачу «Диалоги» в понедельник, 4 августа, в 17:03 на волне 89,8 FM.

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