Комплексная застройка и новый подход к общественному транспорту: Что ждет Ростов в ближайшие годы, расскажет глава города Александр Скрябин

11 марта этого года Александр Скрябин решением депутатов Ростовской-на-Дону городской думы стал главой города. В своем программном выступлении новый руководитель обещал вплотную заняться вопросами благоустройства и другими насущными проблемами донской столицы.
Что уже удалось сделать и какие планы на ближайшие годы по развитию Ростова с заделом на десятилетия вперед. Об этом и многом другом Александр Юрьевич расскажет в студии радио «КП — Ростов-на-Дону».
Слушайте передачу «Диалоги» в понедельник, 4 августа, в 17:03 на волне 89,8 FM.
Подпишись на нас в Telegram.