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Мэрия: парковку запретят на части улиц Екатеринбурга в День города

В Екатеринбурге 16 августа начнутся мероприятия в честь празднования Дня города из-за чего на некоторых улицах запретят стоянку автомобилей.

Источник: Коммерсантъ

По данным мэрии, парковку и стоянку запретят 16 и 17 августа.

Ограничения коснутся обоих направлений следующих улиц:

  • ул. Репина, от ул. Зоологической до ул. Светлореченской;
  • ул. Светлореченской, от ул. Репина до Объездной дороги;
  • Объездной дороги, от ул. Светлореченской до Московского тракта;
  • ул. Архангела Михаила;
  • ул. Зоологической.

Администрация Екатеринбурга просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.

Напомни, в рамках празднования 302-летия города пройдут концерты, спектакли, выставки, соревнования, фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», городская свадьба и награждение победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург — 2025». Хедлайнером Дня города станет певица Алсу.