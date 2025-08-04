Мэрия: парковку запретят на части улиц Екатеринбурга в День города

По данным мэрии, парковку и стоянку запретят 16 и 17 августа.
Ограничения коснутся обоих направлений следующих улиц:
- ул. Репина, от ул. Зоологической до ул. Светлореченской;
- ул. Светлореченской, от ул. Репина до Объездной дороги;
- Объездной дороги, от ул. Светлореченской до Московского тракта;
- ул. Архангела Михаила;
- ул. Зоологической.
Администрация Екатеринбурга просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.
Напомни, в рамках празднования 302-летия города пройдут концерты, спектакли, выставки, соревнования, фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», городская свадьба и награждение победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург — 2025». Хедлайнером Дня города станет певица Алсу.