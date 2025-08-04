Аквагрим и экскурсии: Музей искусств анонсировал программу ко Дню льва

В этот же день в Музее искусств проведут экспресс-экскурсию «Львиные истории», на которой посетители «познакомятся с целым “прайдом”, обитающем в коллекции музея», и узнают легенды о Львах-щитодержателях, которые «охраняют» вход в музей. Экскурсия включает в себя участие в мастер-классе «Изящный лев», где гости будут писать акварелью героя праздника. Для юных гостей организуют бесплатный аквагрим.