Названы продукты с наибольшим содержанием фосфора

Фосфор — один из ключевых элементов, обеспечивающих нормальную работу организма. Он входит в состав костей, зубов, ДНК и клеточных мембран, а также участвует в энергетическом и углеводном обмене. Об этом напомнили специалисты Роспотребнадзора, опубликовав список основных источников фосфора в продуктах питания.
Большинство белковых продуктов — мясо, рыба, птица, яйца, молочные изделия и злаки — содержат фосфор в легкоусвояемой форме. Особенно богаты этим макроэлементом морепродукты: сардины, скумбрия, тунец, треска, лосось, мидии, устрицы, креветки и крабовое мясо.
Эксперты отметили, что из пищи усваивается от 60 до 70% фосфора, но с возрастом эта способность снижается. У взрослых организм способен усвоить лишь две трети поступающего элемента. Поглощение фосфора зависит от уровня витамина D и требует энергии, поскольку процесс всасывания активный.
Суточная потребность взрослого человека в фосфоре составляет около 800 миллиграммов. У детей эта норма колеблется от 300 до 1200 миллиграммов в зависимости от возраста. В среднем россияне получают около 1200 миллиграммов в сутки. Верхний допустимый уровень потребления пока не установлен.
Дефицит фосфора при полноценном питании возникает редко, но его обмен может нарушаться при заболеваниях почек и костной ткани. При недостатке фосфора возможны мышечная слабость и снижение энергетического уровня, так как он необходим для выработки клеточной энергии — АТФ.