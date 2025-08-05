Названы продукты с наибольшим содержанием фосфора

Суточная потребность взрослого человека в фосфоре составляет около 800 миллиграммов. У детей эта норма колеблется от 300 до 1200 миллиграммов в зависимости от возраста. В среднем россияне получают около 1200 миллиграммов в сутки. Верхний допустимый уровень потребления пока не установлен.