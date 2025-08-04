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В метро Петербурга вновь раздают питьевую воду

Список станций может корректироваться.

Источник: Reuters

В метро Северной столицы днем 4 августа вновь раздают питьевую воду. Об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Воду можно получить на станциях «Проспект Ветеранов», «Площадь Ленина», «Проспект Просвещения», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская», «Сенная площадь», «Достоевская», «Ладожская» и «Маяковская».

Мы постоянно мониторим показатели температуры и при необходимости скорректируем список станций. Чтобы получить медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия, пользуйтесь стойками передачи тревожной информации или обратитесь к работнику метрополитена на станции.

Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»