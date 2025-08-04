В Казани 160 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В этом году 20,5 тыс. казанских выпускников приняли участие в государственной итоговой аттестации, 160 из них получили стобалльные результаты на ЕГЭ, семеро — сразу по двум предметам. Средний балл на ЕГЭ по русскому языку составил 65,18, а по профильной математике — 69,4 балла. Минимального уровня по русскому языку не достигли трое выпускников, а по профильной математике — пятеро. Об этом на аппаратном совещании доложил начальник управления образования города Ирек Ризванов.
«Мы можем отметить хорошие результаты относительно среднего балла по России. Однако есть и основания для анализа результатов по русскому языку и математике. Понятно, что волнение никто не отменял, но мы обсудим это на конференции в августе. Государственная аттестация — это важный первый шаг для детей, и нам нужно сделать все возможное для их успешной сдачи», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
Для организации экзаменов функционировали 185 пунктов, в работе которых задействовали более 10 тысяч педагогов. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году сдали порядка 5,8 тыс. одиннадцатиклассников.
Средний балл на ЕГЭ по русскому языку составил 65,18, а по профильной математике — 69,4 балла. Чаще всего ученики выбирали для сдачи обществознание, информатику, английский язык, биологию, физику и химию.
Ирек Ризванов подчеркнул, что по сравнению со среднероссийскими показателями Казань продемонстрировала отличные результаты: «показатели выше по всем предметам».
Основной государственный экзамен (ОГЭ) сдали в этом году 14,6 тыс. выпускников 9-х классов.
Средняя оценка по математике составила 4,1 (как и в прошлом году), при этом 3110 учеников получили оценку «отлично».
По русскому языку средний балл равен 3,9, а 3562 выпускника также получили «отлично». В соответствии с решением Президента РФ, в 2024 году была введена возможность пересдачи одного из предметов по выбору на ЕГЭ. В этом году ею воспользовались 1306 участников, из которых 70% улучшили свои результаты.
Для выпускников, не преодолевших минимальный порог по обязательным предметам ЕГЭ, предусмотрена возможность пересдать их в сентябре 2025 года.
Для девятиклассников пересдача также пройдет в осенний период.
Ирек Ризванов также отметил отличников: медалями «За особые успехи в учении» награждены 639 выпускников первой степени и 519 второй степени. Среди девятиклассников 1170 человек окончили школу с отличием, что на 107 больше, чем в прошлом году.
Для поддержки учеников в период экзаменов, в школах города были размещены мотивационные таблички на русском и татарском языках. Акция помогла создать хорошее настроение у ребят и была положительно воспринята родителями.
«Результаты государственной итоговой аттестации — это не просто цифры. Они показывают многолетнюю эффективную работу системы образования Казани. Этот успех мы достигли благодаря огромным усилиям педагогов, поддержке родителей и целеустремленности учеников», — заключил Ирек Ризванов.