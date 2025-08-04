В Казани 160 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

«Мы можем отметить хорошие результаты относительно среднего балла по России. Однако есть и основания для анализа результатов по русскому языку и математике. Понятно, что волнение никто не отменял, но мы обсудим это на конференции в августе. Государственная аттестация — это важный первый шаг для детей, и нам нужно сделать все возможное для их успешной сдачи», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.