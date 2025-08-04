Роспотребнадзор назвал продукты с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка — один из самых недооцененных компонентов в рационе, считают в Роспотребнадзоре. Хотя человеческий организм не может ее переварить, она жизненно необходима для работы кишечника, регуляции сахара и холестерина, а также снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
По мнению экспертов, оптимальное суточное потребление клетчатки для взрослого — не менее 30 грамм. Однако россияне в среднем получают всего 12−15 грамм в день — то есть в два раза меньше нормы. Такая нехватка может отразиться на работе иммунной системы, состоянии микробиоты, а также привести к запорам, избыточному весу и даже повышенному риску колоректального рака.
Основные источники клетчатки — продукты растительного происхождения. В первую очередь, это цельнозерновой хлеб, крупы (особенно нешлифованные, такие как коричневый рис), бобовые (фасоль, чечевица, нут), цельные фрукты и овощи с кожурой. В Роспотребнадзоре также советуют заменить белый хлеб и макароны на изделия из цельного зерна, а сладкие перекусы — на овощные снеки.
В качестве полезной закуски можно рассмотреть ломтики моркови, брокколи или цветной капусты с соусом из йогурта или хумуса. Много клетчатки содержится в ягодах (особенно в малине, ежевике, крыжовнике), сухофруктах и орехах. Но последние стоит есть умеренно из-за их высокой калорийности.