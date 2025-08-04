Роспотребнадзор назвал продукты с высоким содержанием клетчатки

По мнению экспертов, оптимальное суточное потребление клетчатки для взрослого — не менее 30 грамм. Однако россияне в среднем получают всего 12−15 грамм в день — то есть в два раза меньше нормы. Такая нехватка может отразиться на работе иммунной системы, состоянии микробиоты, а также привести к запорам, избыточному весу и даже повышенному риску колоректального рака.