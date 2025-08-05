Истребитель Су-34: история разработки, характеристики и сравнение с F-15

Многоцелевой истребитель Су-57 от ОКБ имени П. О. Сухого обгоняет Су-34 на целое поколение. Он намного меньше по габаритам, чем Су-34, легче и маневреннее, а его максимальная скорость почти на 1000 км/ч больше.