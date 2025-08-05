Истребитель Су-34: история разработки, характеристики и сравнение с F-15

США в 70-х годах разработали и испытали истребитель четвертого поколения F-15 Eagle. После этого в Советском Союзе приняли решение создать его прямого конкурента. Так появился многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34. В материале — главное о нем.
Что из себя представляет истребитель Су-34
Су-34 — это многофункциональный истребитель-бомбардировщик четвертого поколения. Он предназначен для нанесения ударов по наземным и надводным целям, а также для ведения воздушных боев.
Истребитель создавался как замена устаревшего Су-24. Способен действовать днем и ночью в любых погодных условиях при радиоэлектронном и огневом противодействии противника. Конструкцию Су-34 изначально разрабатывали на базе сверхзвукового тяжелого истребителя Су-27.
История создания истребителя Су-34
Задачу создать боевой самолет четвертого поколения поставили перед Опытно-конструкторским бюро (ОКБ) им. П. О. Сухого в середине 80-х годов. Инженеры трудились на базе Новосибирского авиационного завода им. Чкалова, и изначально новый летательный аппарат обозначался как Т-10 В.
Первый полет прототипа Т-10В-1 состоялся в 1990 году. Через пять лет на Парижском авиасалоне общественности презентовали Су-32ФН — экспортный вариант будущего Су-34 для береговой авиации.
Серийное производство истребителя-бомбардировщика началось в 2005 году. Спустя год серийный Су-34 впервые поднялся в небо. Началась госпрограмма испытаний нового самолета. Она продлилась до 2011 года.
Су-34 приняли на вооружение ВВС России в 2014 году.
Конструкция самолета
Конструкция Су-34 представляет собой аэродинамическую схему «продольный триплан». Это значит, что помимо стабилизаторов и крыла корпус оснащен двумя дополнительными консолями оперения, которые находятся впереди крыла. Конструкция выполнена из композитных материалов.
Кабина герметична, поэтому на высоте до 10 км летчики могут не пользоваться кислородными масками. Она находится в передней части самолета, который выглядит слегка приплюснутым. Из-за этого Су-34 получил прозвище «Утенок».
Между сиденьями пилотов есть место, где летчики могут лечь и отдохнуть. В задней части кабины можно встать в полный рост и даже приготовить еду.
В конструкции самолета — три топливных бака, автоматическая система пожаротушения, встроенная радиолокационная станция. Двигатели Су-34 позволяют разгоняться до 1900 км/ч. Встроенный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) снижает вероятность обнаружения истребителя противником примерно в 30 раз.
Технические характеристики истребителя Су-34
Взглянем на технические характеристики истребителя-бомбардировщика Су-34.
|Длина
|23 м
|Высота
|6 м
|Размах
|15 м
|Нормальная взлетная масса
|39500 кг
|Предельная масса боевой нагрузки
|8500 кг
|Максимальный радиус действия
|1700 км
|Максимальная продолжительность полета (по возможностям летчика)
|10 часов
|Практический потолок
|15 км
Вооружение Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 вооружен авиационной пушкой ГШ-30−1 (Грязева — Шипунова) 30 мм на 180 патронов. Также у самолета есть 12 узлов подвески с максимальной боевой нагрузкой в восемь тонн. В состав снарядов, которыми можно вооружить истребитель, входят:
- корректируемые авиабомбы КАБ-500КР/Л;
- корректируемые авиабомбы КАБ-1500Л/ТК;
- управляемая ракета Х-59МК повышенной дальности класса «воздух-поверхность»;
- многоцелевая управляемая ракета «Альфа»;
- управляемая ракета класса «воздух-корабль» Х-31А или «воздух-РЛС» Х-31П;
- управляемая ракета класса «воздух-поверхность» Х-29Т/Л;
- управляемая ракета класса «воздух-воздух» Р-77;
- управляемая ракета класса «воздух-воздух» Р-27РЭ;
- управляемая ракета класса «воздух-воздух» Р-73;
- бомбы калибра 1500 кг, 500 кг, 250 кг и 100 кг;
- ракеты С-8, С-13 и С-25.
Модификации Су-34
У истребителя Су-34 есть несколько модификаций.
1. Су-32. Экспортный вариант. Покрытие самолета выполнено из других материалов, некоторые летные характеристики отстают от показателей Су-34.
2. Су-34М. Модифицированная версия Су-34 с универсальным разведкомплексом «Сыч» для радиолокационного, радиотехнического и оптического наблюдения. Западные эксперты сходятся во мнении, что у Су-34М — наибольшая дальностью полета среди всех тактических боевых самолетов в мире.
3. Су-34НВО. Модернизированный Су-34 с бортовой радиолокационной системой (БРЛС) Ш-141 «Хищник».
Сравнение Су-34 с другими самолетами
Сравним характеристики и преимущества Су-34.
Су-34 и Су-35
Несмотря на близкое наименование, самолеты Су-34 и Су-35 практически никак не связаны между собой. Су-35 разрабатывали как глубокую модификацию Су-27. Это сверхманевренный истребитель, тогда как Су-34 — фронтовой бомбардировщик.
Су-35 меньше Су-34 по габаритам, он более подвижный и маневренный. При этом Су-34 лучше показывает себя при дальних полетах и может нести большее количество вооружения.
Су-34 и Су-57
Многоцелевой истребитель Су-57 от ОКБ имени П. О. Сухого обгоняет Су-34 на целое поколение. Он намного меньше по габаритам, чем Су-34, легче и маневреннее, а его максимальная скорость почти на 1000 км/ч больше.
В настоящий момент Су-57 активнее применяется из-за его «маскировочных» качеств — самолет гораздо сложнее обнаружить и поразить, чем более массивный и медленный Су-34.
Су-34 и F-15
Американский истребитель четвертого поколения F-15 Eagle считается главным конкурентом Су-34 в небе. Истребители F-15 поступили на вооружение армии США на 10—15 лет раньше, чем Су-34 появился в арсенале ВВС России. Поэтому опыт эксплуатации и боевого применения у F-15 заметно больше.
У самолетов идентичный запас топлива. Но Су-34 может нести большее количество вооружение на ту же дальность. При этом F-15 легче своего российского конкурента на несколько тонн.
В каких боевых действиях использовали Су-34
За годы эксплуатации истребитель-бомбардировщик применялся в ходе нескольких вооруженных конфликтов.
1. Боевые действия в Грузии и Южной Осетии;
2. Военная операция в Сирии;
3. Боевые действия на Украине.
Интересные факты об истребителе Су-34
Собрали самые интересные факты об истребителе четвертого поколения.
1. В задней части кабины Су-34 есть не только место для приготовления пищи с микроволновой печью, но и туалет для экипажа.
2. В 2012 году Банк России выпустил 3 тысячи экземпляров серебряной памятной монеты с изображением Су-34. Выпуск был посвящен 100-летию ВВС.
3. В 2016 году Су-34 использовали для сброса четырех тонн боеприпасов на ледовые заторы реки Сухона в Вологодской области. В регионе объявили режим чрезвычайного положения из-за весеннего паводка, а МЧС не могли справиться со льдом своими силами.
4. В классификации НАТО Су-34 именуется Fullback — «Защитник».