Гранатомет РПГ-7: гроза танков и уравнитель в войнах

В XXI веке, когда армии со спутниковой связью может противостоять ополчение на мопедах, РПГ-7 стал своего рода уравнителем и правом бедных на войну. Рассказываем, чем хорош гранатомет, а также описываем его устройство, характеристики, дальность стрельбы, арсенал боеприпасов и интересные факты.
Что из себя представляет гранатомет РПГ-7
РПГ-7 или 6Г3 по индексу ГРАУ — советский ручной противотанковый гранатомет. Создан для атак на воздушные и наземные цели: бронетехнику, артиллерию, личный состав в укрытиях. Армии многих стран используют РПГ-7 с 1968 года и по сей день. Благодаря современным боеприпасам, гранатомет остается опасным для военной техники и актуален в XXI веке.
Ключевые достоинства оружия — универсальность, надежность, экономичность, простота в обращении и отсутствие отдачи. РПГ-7 прошел боевое крещение во Вьетнаме, побывал во многих горячих точках — Фаллуджи, Южный Судан, Алеппо. Моджахеды останавливали колонны БМП, в Сомали гранатомет передавали по наследству. В Ираке РПГ-7 выбивал из окон машины пехоты Bradley и в Сирии. Гранатомет легко маскируется под контекст, ведь со сменой боеприпаса меняется и орудие.
История создания
В 1950-х годах армия СССР использовала Б-10, Б-11, гранату РКГ-3 и устаревший РПГ-2. В 1954 году Главное артиллерийское управление сформировало требования к замене последнего. Нужно было создать недорогой универсальный гранатомет, пробивающий танк.
За проект взялись КБ-47 и ОКБ-575 Ковровского мехзавода. За три года появился гладкоствольный гранатомет калибра 40 мм с боекомплектом. Под руководством Валентина Фирулина создали трубу с реактивной гранатой и оптикой.
Боеголовка ПГ-7 В пробивала до 260 мм гомогенной брони, поджигала танки «Паттон», «Центурион» и «Шерман». Урон был значительным, особенно по скоплениям пехоты. Прицельная дальность — 300 м.
Первый РПГ-7 прошел испытания в 1960 году, и уже через год он встал на вооружение СССР. Модернизация прицелов и выстрелов сделала гранатомет многоцелевым. В 1970-х появились термобарические, кумулятивные и тандемные боеприпасы.
Устройство гранатомета
Конструкция основана на безоткатном пуске и надкалиберной боевой части. Состоит из ствола, прицелов, спускового и бойкового механизмов.
Ствол направляет гранату и отводит газы, состоит из патрубка и трубы. В средней части расширен и оснащен зарядной камерой. Ударно-спусковой механизм спускает курок, бьет по бойку и ставит гранатомет на предохранитель. Гранатомет работает при температуре от −50 до +50 °C.
Оптический прицел ПГО-7В — призмы и линзы в металлическом корпусе с сухим азотом, предотвращающим запотевание. Помогает наблюдать, рассчитывать расстояние и корректировать выстрел с учетом ветра и скорости цели на расстоянии до 2,7 м. Доступна установки ночных прицелов.
Тактико-технические характеристики РПГ-7
Основные характеристики орудия привели ниже.
|Длина
|9,5 м
|Калибр
|40 мм
|Вес
|6,3 кг
|Вес боеприпаса
|2–4,5 кг
|Дальность прицельная
|до 700 м
|Калибр боеприпаса
|70–85 мм
|Дальность прямого выстрела
|до 330 м
|Бронебойность
|до 750 мм
|Стартовая скорость боеприпаса
|112–145 м/с
|Максимальная скорость боеприпаса
|300 м/с
|Скорострельность
|4–6 выстрелов в минуту
Модификации гранатомета РПГ-7
РПГ-7 — изначальный вариант с оптикой ПГО-7.
РПГ-7Н, РПГ-7ДН — версии с ночными прицелами.
РПГ-7В1 — с оптикой ПГО-7В3, рассчитанный на выстрелы с использованием мощных снарядов ТБГ-7 В и ПГ-7ВР.
РПГ-7В — версия с ПГО-7 В.
РПГ-7Д — десантная модель с сошкой и разъемным стволом.
РПГ-7Д1 — десантная версия с оптическим прицелом ПГО-7В3.
РПГ-7Д3 — десантная версия модели РПГ-7В2.
РПГ-7В2 — версия с УП-7 В (прицельным устройством для повышенной точности).
Airtronic USA RPG-7 и Mk.777 — американские клоны, Mk.777 облегчена до 3,5 кг, ресурс — до 1000 выстрелов.
Типы боеприпасов
Основные цели РПГ-7 — танки, бронетехника, огневые точки, укрепления. Боеприпасы подобраны соответствующие — кумулятивные и осколочные гранаты, такие как:
- ПГ-7 В (7П1) — способен пробить броню до 260 мм, дальность — 500 м, головная часть — 85 мм;
- ПГ-7ВМ (7П6) — броня — 300 мм, дальность — 500 м, головная часть — 70 мм;
- ПГ-7ВЛ «Луч» (7П16) — броня — 500 мм, дальность — 300 м, головная часть — 93 мм;
- ПГ-7ВР «Резюме» (7П28) — бронепробиваемость — более 600 мм, дальность — 200—550 м, головная часть — 64/105 мм.
- ОГ-7 В «Осколок» (7П50) — площадь поражения — 150 кв. м, радиус — 70 м, дальность — 350— 700 м, головная — часть 40 мм;
- ГШ-7ВТ — штурмовая граната, пробивает бетон до 25 см и кладку до 45 см, дальность — 150 м, головная часть — 105 мм.
Отличие РПГ-7 от других гранатометов
РПГ-7 — самая узнаваемая противотанковая модель в мире. Простота, надежность и низкая стоимость сделали его популярным.
РПГ-7 и М67
Скорость гранаты РПГ-7 достигает 300 м/с — в полтора раза выше, чем у М67 (213 м/с). Бронепробиваемость — 400 мм против 350 мм у М67.
Прицел РПГ-7 обеспечивает дальность до 750 м, у М67 — до 420 м. РПГ-7 легче носить в бою. При выстреле раскрываются четыре стабилизатора, стабилизирующие гранату в полете.
РПГ-7 и M2 Carl Gustaf
M2 Carl Gustaf длиннее и тяжелее — 14 кг против 6 кг. Калибр — 84 мм против 40 мм. Начальная скорость гранаты M2 выше — 240 м/с против 140 м/с у РПГ-7.
Прицельная дальность и скорострельность схожи. РПГ-7 превосходит M2 Carl Gustaf по бронепробиваемости на 100 мм. По ресурсу стволов равны, но стоимость РПГ-7 значительно ниже.
Применение в боевых действиях
Гранатомет используют в армиях более 40 стран. Среди конфликтов с его участием можно отметить следующие.
1. Вьетнамская война — боевое крещение РПГ-7 состоялось в 1968 году. Пробивал броню танков M48.
2. Война Судного дня — из-за гранатомета Израиль потерял 10% танков, более 100 машин.
3. Чеченские войны — в 95% случаев пробивал броню БМП-1 и БМП-2. Тактика включала прикрытие огнем автоматчиков и подавление эвакуации пулеметом.
4. Афганская война — поражал танки Т-55, Т-62 и вертолеты Ми-6, Ми-8, Ми-24. В 2005 году боевики сбили из РПГ-7 американский CH-47.
5. Война в Ираке — более 50% потерь армии США вызваны огнем РПГ-7. Танки M1 Abrams поражались в борта и корму.
6. Специальная операция на Украине — активно используется, в том числе на дистанционно управляемых платформах.
Кроме России, РПГ-7 состоит на вооружении армий Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Украины, Китая, Ирана, Ирака и других стран.
Интересные факты
Собрали самые необычные факты об этом орудии.
1. Конструктор РПГ-7 Валентин Фирулин получил за свою разработку Ленинскую премию.
2. Американский эксперт Гордон Роттман отметил, что РПГ-7 сбил больше летательных аппаратов, чем ПЗРК Stinger и «Стрела-2».
3. «Артиллерия партизан» — такое название у гранатомета, используемого армиями и вооружёнными группировками по всему миру.
4. РПГ-7 используется пиратами для остановки кораблей.