Гранатомет РПГ-7: гроза танков и уравнитель в войнах

В XXI веке, когда армии со спутниковой связью может противостоять ополчение на мопедах, РПГ-7 стал своего рода уравнителем и правом бедных на войну. Рассказываем, чем хорош гранатомет, а также описываем его устройство, характеристики, дальность стрельбы, арсенал боеприпасов и интересные факты.