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Пистолет Ярыгина: устройство и бронебойные возможности «Грача»

Пистолет Ярыгина, известный как «Грач», стал результатом многолетних разработок и инженерных решений и следующим этапом в развитии российского стрелкового оружия.

Екатерина Геворкян
Автор Новости Mail
Пистолет Ярыгина
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

В материале рассказываем о конструкции и характеристиках пистолета Ярыгина, его преимуществах и недостатках, видах патронов, дальности стрельбы и сравнении с другими моделями.

Что из себя представляет пистолет Ярыгина

«Грач» — российский самозарядный пистолет калибра 9 мм с индексом ГРАУ 6П35. Разработан на Ижевском механическом заводе. Пистолет принят на вооружение Вооруженных сил России и используется силовыми структурами, включая Росгвардию, ФСИН и прокуратуру.

Основной боеприпас — 7Н21 с повышенной бронепробиваемостью. «Грач» заменил устаревший пистолет Макарова, обеспечив большую емкость магазина и более высокую эффективность пули.

Прицельные приспособления открытого типа позволяют вести огонь в условиях плохой видимости. Безопасность обеспечивают двухсторонний предохранитель и надежная автоматика.

История создания

К началу 90-х пистолет МакаВ 1991 сформулировали технические требования к замене, включая способность пробивать бронежилеты.рова перестал удовлетворять современным требованиям.

Работы велись под руководством Петра Сердюкова и Владимира Ярыгина. Основным боеприпасом стал патрон Parabellum 9×19 мм, модернизированный в варианте 7Н21.

В 1993 году «Грач» впервые представили на конкурсе НИОКР. Победа и принятие на вооружение состоялись в 2000 году. Массовое производство началось в 2011 году.

Устройство пистолета

В конструкции «Грача» — около 50 деталей. Автоматика работает по схеме отдачи с коротким ходом ствола. Спуск — одиночный, с блокировкой курка на взводе и спуске.

Ствол длиной 112 мм из нержавеющей стали с шестью правыми нарезами. Он и патронник хромированы, ресурс — около 4000 выстрелов.

Кожух-затвор цельнометаллический с прицельными приспособлениями — прорезным целиком и статичной мушкой с белыми точками для прицеливания в темноте.

Рамка из стали. Над спусковой скобой расположен рычаг отключения задержки затвора. Справа — кнопка сброса магазина.

Ударно-спусковой механизм двойного действия с внешним курком. Выстрел возможен самовзводом или ручным взведением.

Боекомплект — 18 патронов. Магазин фиксируется кнопкой сброса.

Тактико-технические характеристики пистолета Ярыгина

Основные параметры пистолета Ярыгина представлены в таблице.

Длина195 мм
Масса0,95 кг
Боеприпас7Н21, 9×19 Para
Калибр9 мм
Вместимость магазина
18 патронов
Прицельная дальность
50 м
Режим стрельбы
одиночный
Скорострельность30 выстрелов в минуту
Механический прицелоткрытый, щелевой

Модификации пистолета Ярыгина

Перечислили основные варианты модели.

1. MP-446 «Викинг» — экспортная версия с пластиковой рамкой и регулируемым прицелом.

2. MP-446C — спортивная модель для IPSC с 10-патронным магазином.

3. МР-353 — травматический вариант калибра .45 Rubber на девять патронов.

4. МР-356 — травматический пистолет калибра 10×28Т на 10 патронов.

5. МР-472 «Винтук» — травмат с синей рамкой под 16 патронов 10×23Т.

6. MP-655K — газобаллонная модель калибра 4,5 мм.

7. ЛТ-110ПЯ — лазерный тренажер с красным лучом.

8. VSP-446C и VSP-446 — белорусские версии.

Виды патронов

Основные патроны для пистолета:

  • 9×19 мм Para;
  • 7Н21 9×19 мм — бронебойный патрон с выступающим стальным сердечником;
  • 7Н31 9×19 мм — пуля с термоупрочненным сердечником;
  • травматические: 10×28Т, 10×23Т, .45 Rubber;

Сравнение с другими моделями

Сравним пистолет Ярыгина с предшественником и альтернативой.

Пистолет Ярыгина и пистолет Макарова

«Грач» тяжелее на 140 граммов и длиннее. Прицельная дальность одинаковая — 50 метров. Магазин «Грача» вмещает 18 патронов, ПМ — 8. Кнопка сброса магазина облегчает замену.

Пробивная способность «Грача» выше — способен пробить обод автоколеса и мотор автомобиля. Отдача ниже, что улучшает точность.

Пистолет Ярыгина и пистолет «Удав»

«Удав» легче — всего 780 граммов, он использует патрон 9×21 мм с большей пробиваемостью бронежилетов 2 и 3 классов. Емкость магазина одинакова — 18 патронов. Дальность стрельбы «Удава» — до 100 метров, у «Грача» — до 50 метров.

По пробивной способности «Удав» превосходит «Грача». Эргономика первого отрабатывалась под интуитивную стрельбу.

Преимущества и недостатки

Преимущества «Грача»:

  • надежная автоматика с коротким ходом ствола и перекосом казенной части;
  • меньшая отдача по сравнению с ПМ, большая емкость магазина;
  • мощный бронебойный патрон 9×19 мм;
  • плавный спуск и быстрый возврат прицела.

Его недостатки:

  • тяжелая цельнометаллическая конструкция;
  • возможны осечки при холодном огне;
  • прицельные приспособления цепляются за одежду и кобуру;
  • магазин требует усилий при замене;
  • сложность обслуживания из-за большого числа деталей.

Интересные факты

Собрали необычные факты о пистолете.

1. На базе «Грача» созданы гражданские модели МР-353 и МР-655К.

2. «Грач» ценится в ближнем бою разведывательных подразделений. Открывать огонь из пистолета можно в любом климате — от +50 °С до −50 °С.

3. Использовался во Второй чеченской войне, на Донбассе и в зоне СВО.