Пистолет Ярыгина: устройство и бронебойные возможности «Грача»

В материале рассказываем о конструкции и характеристиках пистолета Ярыгина, его преимуществах и недостатках, видах патронов, дальности стрельбы и сравнении с другими моделями.
Что из себя представляет пистолет Ярыгина
«Грач» — российский самозарядный пистолет калибра 9 мм с индексом ГРАУ 6П35. Разработан на Ижевском механическом заводе. Пистолет принят на вооружение Вооруженных сил России и используется силовыми структурами, включая Росгвардию, ФСИН и прокуратуру.
Основной боеприпас — 7Н21 с повышенной бронепробиваемостью. «Грач» заменил устаревший пистолет Макарова, обеспечив большую емкость магазина и более высокую эффективность пули.
Прицельные приспособления открытого типа позволяют вести огонь в условиях плохой видимости. Безопасность обеспечивают двухсторонний предохранитель и надежная автоматика.
История создания
К началу 90-х пистолет МакаВ 1991 сформулировали технические требования к замене, включая способность пробивать бронежилеты.рова перестал удовлетворять современным требованиям.
Работы велись под руководством Петра Сердюкова и Владимира Ярыгина. Основным боеприпасом стал патрон Parabellum 9×19 мм, модернизированный в варианте 7Н21.
В 1993 году «Грач» впервые представили на конкурсе НИОКР. Победа и принятие на вооружение состоялись в 2000 году. Массовое производство началось в 2011 году.
Устройство пистолета
В конструкции «Грача» — около 50 деталей. Автоматика работает по схеме отдачи с коротким ходом ствола. Спуск — одиночный, с блокировкой курка на взводе и спуске.
Ствол длиной 112 мм из нержавеющей стали с шестью правыми нарезами. Он и патронник хромированы, ресурс — около 4000 выстрелов.
Кожух-затвор цельнометаллический с прицельными приспособлениями — прорезным целиком и статичной мушкой с белыми точками для прицеливания в темноте.
Рамка из стали. Над спусковой скобой расположен рычаг отключения задержки затвора. Справа — кнопка сброса магазина.
Ударно-спусковой механизм двойного действия с внешним курком. Выстрел возможен самовзводом или ручным взведением.
Боекомплект — 18 патронов. Магазин фиксируется кнопкой сброса.
Тактико-технические характеристики пистолета Ярыгина
Основные параметры пистолета Ярыгина представлены в таблице.
|Длина
|195 мм
|Масса
|0,95 кг
|Боеприпас
|7Н21, 9×19 Para
|Калибр
|9 мм
|Вместимость магазина
|18 патронов
|Прицельная дальность
|50 м
|Режим стрельбы
|одиночный
|Скорострельность
|30 выстрелов в минуту
|Механический прицел
|открытый, щелевой
Модификации пистолета Ярыгина
Перечислили основные варианты модели.
1. MP-446 «Викинг» — экспортная версия с пластиковой рамкой и регулируемым прицелом.
2. MP-446C — спортивная модель для IPSC с 10-патронным магазином.
3. МР-353 — травматический вариант калибра .45 Rubber на девять патронов.
4. МР-356 — травматический пистолет калибра 10×28Т на 10 патронов.
5. МР-472 «Винтук» — травмат с синей рамкой под 16 патронов 10×23Т.
6. MP-655K — газобаллонная модель калибра 4,5 мм.
7. ЛТ-110ПЯ — лазерный тренажер с красным лучом.
8. VSP-446C и VSP-446 — белорусские версии.
Виды патронов
Основные патроны для пистолета:
- 9×19 мм Para;
- 7Н21 9×19 мм — бронебойный патрон с выступающим стальным сердечником;
- 7Н31 9×19 мм — пуля с термоупрочненным сердечником;
- травматические: 10×28Т, 10×23Т, .45 Rubber;
Сравнение с другими моделями
Сравним пистолет Ярыгина с предшественником и альтернативой.
Пистолет Ярыгина и пистолет Макарова
«Грач» тяжелее на 140 граммов и длиннее. Прицельная дальность одинаковая — 50 метров. Магазин «Грача» вмещает 18 патронов, ПМ — 8. Кнопка сброса магазина облегчает замену.
Пробивная способность «Грача» выше — способен пробить обод автоколеса и мотор автомобиля. Отдача ниже, что улучшает точность.
Пистолет Ярыгина и пистолет «Удав»
«Удав» легче — всего 780 граммов, он использует патрон 9×21 мм с большей пробиваемостью бронежилетов 2 и 3 классов. Емкость магазина одинакова — 18 патронов. Дальность стрельбы «Удава» — до 100 метров, у «Грача» — до 50 метров.
По пробивной способности «Удав» превосходит «Грача». Эргономика первого отрабатывалась под интуитивную стрельбу.
Преимущества и недостатки
Преимущества «Грача»:
- надежная автоматика с коротким ходом ствола и перекосом казенной части;
- меньшая отдача по сравнению с ПМ, большая емкость магазина;
- мощный бронебойный патрон 9×19 мм;
- плавный спуск и быстрый возврат прицела.
Его недостатки:
- тяжелая цельнометаллическая конструкция;
- возможны осечки при холодном огне;
- прицельные приспособления цепляются за одежду и кобуру;
- магазин требует усилий при замене;
- сложность обслуживания из-за большого числа деталей.
Интересные факты
Собрали необычные факты о пистолете.
1. На базе «Грача» созданы гражданские модели МР-353 и МР-655К.
2. «Грач» ценится в ближнем бою разведывательных подразделений. Открывать огонь из пистолета можно в любом климате — от +50 °С до −50 °С.
3. Использовался во Второй чеченской войне, на Донбассе и в зоне СВО.