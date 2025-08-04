В Самаре у «Ладьи» с 6 по 10 августа пройдут бесплатные показы культовых фильмов

С 6 по 10 августа на набережной у «Ладьи» в Самаре продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин». Зрителей ждёт насыщенная программа — от советской классики и зарубежных хитов до современной анимации и документального кино. Вход на все сеансы, как и прежде, свободный.
В среду, 6 августа, в 18:00 покажут советскую комедию «Где находится нофелет?» (0+), в 19:30 — документальный фильм «Одна история двух площадей» из цикла «Неочевидная Самара» (12+), а завершит вечер французский боевик «Такси» (18+) в 20:45.
В четверг, 7 августа, программа начнётся в 16:30 с советской ленты «Полосатый рейс» (12+), продолжится в 18:10 культовым фильмом «Брат 2» (18+) и завершится в 20:30 показом боевика «Крепкий орешек» (18+).
В пятницу, 8 августа, в 18:00 начнётся документальный короткометражный фильм «Ленчик на высоте» (0+), затем в 18:30 на экране появятся «Джентльмены удачи» (6+), а в 20:10 — приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (12+).
В субботу, 9 августа, с 17:00 будут показаны ретро-мультфильмы «Шайбу! Шайбу!», «Кто первый?» и «Приходи на каток» (все 0+). В 17:50 начнётся спортивная драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (6+), а в 20:00 — фильм «Чемпион мира» (6+).
В воскресенье, 10 августа, состоится традиционный детский день. С 16:30 зрителей ждут любимые мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Крокодил Гена» (0+). В 17:40 начнётся сказочное приключение «Сказка странствий» (0+), в 19:30 — семейная комедия «Двое: Я и моя тень» (12+), а завершит вечер драма «Высота» (0+) в 21:20.
Ранее мы писали, что 10 августа в Самаре пройдёт пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» (12+).
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