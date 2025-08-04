В Самаре у «Ладьи» с 6 по 10 августа пройдут бесплатные показы культовых фильмов

С 6 по 10 августа на набережной у «Ладьи» в Самаре продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин». Зрителей ждёт насыщенная программа — от советской классики и зарубежных хитов до современной анимации и документального кино. Вход на все сеансы, как и прежде, свободный.