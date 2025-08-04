Суд закрыл процесс по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Всех тщательно обыскивают, не разрешая проносить с собой даже алюминиевые баночки с напитками (примета резонансного дела, так как во время обычных слушаний в Мосгорсуде их не отбирают, но всегда требуют оставить на входе при повышенных мерах безопасности). Дверь в сам зал суда перекрыл рослый пристав в маске и бронежилете. Мимо него проходит внушительная группа таких же. «Ох ты, как вас много», — удивленно выдыхает один, глядя на репортеров.