Фермеры в Ростовской области выставили на продажу готовый бизнес

В Ростовской области появились бизнес-предложения, связанные с продажей готовых и уже действующих сельхозплощадок. На выбор представлены различные объекты — от тепличных и плодово-ягодных хозяйств до животноводческих ферм. Также продаются склады, хранилища и земельные участки земли. Объявления можно найти в интернете.
Стоимость объектов готового бизнеса варьируется от 500 тысяч до 57 млн рублей. Чаще всего покупателям предлагают производства с необходимой техникой, подключенные к коммунальным ресурсам.
Отметим, активность в части продажи и приобретения сельхозобъектов наблюдалась и в другие годы. Насколько сейчас ситуация отличается от обычного ежегодного объема бизнес-предложений, судить сложно. Точных данных о количестве объявлений и фактах выкупа не имеется.
При этом следует отметить, что 2025 год оказался для аграриев довольно сложным из-за погодных условий: сначала на урожай повлияли весенние заморозки, а потом почвенная засуха. В связи с этим ранее в ряде территорий Дона из-за аномальной засушливости ввели режим ЧС. Он потребовался для того, чтобы хозяйства смогли получить выплаты.
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