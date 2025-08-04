Фермеры в Ростовской области выставили на продажу готовый бизнес

При этом следует отметить, что 2025 год оказался для аграриев довольно сложным из-за погодных условий: сначала на урожай повлияли весенние заморозки, а потом почвенная засуха. В связи с этим ранее в ряде территорий Дона из-за аномальной засушливости ввели режим ЧС. Он потребовался для того, чтобы хозяйства смогли получить выплаты.