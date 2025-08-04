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Омские школы могут отказаться от дистанционки из-за проблем с интернетом

Жители частного сектора столкнулись с невозможностью онлайн-обучения.

Источник: Комсомольская правда

Омичи могут отказаться от дистанционного формата занятий в школах. Причина — регулярные перебои с интернетом в 2025 году. Особенно остро проблема стоит в частном секторе, где многие семьи не могут подключиться даже к образовательным платформам. Неудобства обсудили в телеграм-чате экс-мэра Оксаны Фадиной.

В мессенджере одна из местных жительниц возмутилась: «Нас заглушили, скоро школа, даже в “Дневник.ру” войти невозможно. А если будет дистанционка, мы просто не сможем учиться». Сложившуюся ситуацию прокомментировали и в региональном министерстве образования. Чиновники пояснили, что каждая школа самостоятельно определяет формат занятий, учитывая технические возможности.

Представители ведомства также напомнили, что отключения интернета связаны с мерами безопасности.

Ранее «КП Омск» сообщила, что региональная РЭК рассказала о планах по повышению тарифов ЖКХ.