Омские школы могут отказаться от дистанционки из-за проблем с интернетом

Омичи могут отказаться от дистанционного формата занятий в школах. Причина — регулярные перебои с интернетом в 2025 году. Особенно остро проблема стоит в частном секторе, где многие семьи не могут подключиться даже к образовательным платформам. Неудобства обсудили в телеграм-чате экс-мэра Оксаны Фадиной.