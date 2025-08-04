В Самарканде заработал международный автовокзал — единый хаб для всех направлений

Теперь пассажирам не нужно искать стихийные точки отправления по всему городу — все маршруты собраны в одном современном транспортном узле.
Комплекс включает трехэтажное здание с залом ожидания, помещениями для отдыха водителей, медпунктом, детской игровой зоной, комнатой матери и ребенка, молельной и другими специализированными помещениями. Третий этаж полностью отведен под фудкорт. За главным зданием оборудована просторная парковка с техническими помещениями, рассчитанная на 550 транспортных средств.
Объект построен с применением современных архитектурных решений, энергосберегающих технологий и систем безопасности.
Уже налажено автобусное сообщение с Ташкентом и Джизакской областью. В ближайшие дни планируют запуск рейсов в Термез, Ургенч, Учкудук и Алматы.
Наш автовокзал станет современным транспортным хабом, через который продолжат курсировать автобусы по направлениям из Ташкента в Бухару, Навои и Хорезм. Мы также выходим на международные маршруты. В сентябре стартуют рейсы в Москву, Казань, Санкт-Петербург и Душанбе. В дальнейшем — в Пенджикент и Бишкек.
Он также сообщил, что в ближайшие дни на территории комплекса начнет работу филиал компании «Узавтотранс сервис», который доставит 50 современных автобусов для международных перевозок.
В будущем наш автовокзал станет ключевым связующим звеном между городами, регионами и странами. Он будет обслуживать 4 городских маршрута, 19 пригородных, 7 маршрутов по направлению «Ташкент — Самарканд», 30 междугородних и межобластных направлений, в том числе в Каракалпакстан, Хорезм, Бухару, Навои, Кашкадарью, Сурхандарью, а также 10 международных маршрутов.
Важно отметить, что к комплексу уже ходят городские автобусы — в отличие от неофициальных точек, где транспортной инфраструктуры почти нет.