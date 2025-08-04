В Самарканде заработал международный автовокзал — единый хаб для всех направлений

Наш автовокзал станет современным транспортным хабом, через который продолжат курсировать автобусы по направлениям из Ташкента в Бухару, Навои и Хорезм. Мы также выходим на международные маршруты. В сентябре стартуют рейсы в Москву, Казань, Санкт-Петербург и Душанбе. В дальнейшем — в Пенджикент и Бишкек.