Жителям Коминтерновского района выключат воду на восемь часов

Об этом горожан предупреждают в пресс-службе «РВК-Воронеж». Неудобства связаны с проведением плановых работ на улице Карпинского по переключению участка трубопровода к новым сетям.
В связи с этим в течение восьми часов — с 10.00 до 18.00 — водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
- Московский проспект, 11, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/17, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/27, 11/29, 11/30, 11/33, 11/41, 11/42, 11/44, 11/45, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11Е, 11и, 13, 13/1, 13/2, 15;
- улица Брянская, 1, 1 т, 3;
- улица Лидии Рябцевой, 50.
А вот жителям левого берега повезло куда меньше. Там воду завтра утром отключат на два дня — до вечера среды. В зону отключения попали поликлиники, школа и детский сад, а также приют и медицинский центр, и еще пять десятков жилых домов.