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Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге запустят в День города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа, РИА ФедералПресс. Молодежный кластер в здании кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге запустят 16 августа, в День города.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Там будет проходить много креативных мероприятий, связанных с молодежью: кружки, секции, встречи, общения», — заявил Валерий Пиличев во время пресс-конференции.

Также в здании бывшего кинотеатра будут создавать видеоконтент, развивать новые медиа. Займутся ремеслами, искусством, урбанистикой и ивентами. Также там разместят магазин с товарами свердловских производителей.

С 16 по 23 августа там пройдет интенсив для участников проекта «Молодой город», а с начала сентября площадку откроют для всех желающих.

«ФедералПресс» ранее писал, что в Свердловской области анонсировали фестиваль креативных индустрий.