Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге запустят в День города

«Там будет проходить много креативных мероприятий, связанных с молодежью: кружки, секции, встречи, общения», — заявил Валерий Пиличев во время пресс-конференции.
Также в здании бывшего кинотеатра будут создавать видеоконтент, развивать новые медиа. Займутся ремеслами, искусством, урбанистикой и ивентами. Также там разместят магазин с товарами свердловских производителей.
С 16 по 23 августа там пройдет интенсив для участников проекта «Молодой город», а с начала сентября площадку откроют для всех желающих.
«ФедералПресс» ранее писал, что в Свердловской области анонсировали фестиваль креативных индустрий.